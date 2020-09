Roma, voci su Totti e Allegri

Alla Roma si respira aria di ribaltone: secondo le indiscrezioni riportate da La Stampa, ci sarebbe già un'intesa di massima tra la società capitolina e Massimiliano Allegri, che non vede l'ora di ripartire dopo l'anno sabbatico e non ha ricevuto altre offerte ufficiali. L'ex mister della Juventus andrebbe a percepire 7,5 milioni di euro a stagione per rilanciare il progetto giallorosso e cominciare al meglio l'era Friedkin. Fonseca potrebbe essere esonerato durante la pausa della Nazionali se non arriverà la svolta.Con Allegri potrebbe arrivare Francesco Totti: secondo quanto riporta Sportmediaset, l'ex numero 10 potrebbe ricoprire il ruolo di vicepresidente o responsabile dell'area tecnica.