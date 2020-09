Suarez si sfoga: "Tante bugie"

Luis Suarez ha salutato il Barcellona in conferenza stampa. L'attaccante uruguaiano, che ha firmato per l'Atletico Madrid dopo la lunga telenovela che l'ha accostato alla Juventus (con la bufera passaporto annessa), si è sfogato: "E' stato un mese pazzesco, in cui si sono inventati tante cose"."Hanno detto bugie e cose che suscitano indignazione - ha continuato il giocatore -. Il mio rapporto con Leo Messi, tutto il mondo lo conosce. Quando sono arrivato a Barcellona mi dicevano 'attento a Leo' ma il tempo in cui siamo stati insieme abbiamo sempre provato a rendere al massimo, e ora me ne vado a testa alta".