Juve: due uscite per il colpo Chiesa

La Juve lavora per portare a segno due affari in uscita prima di affondare il colpo Chiesa. Fabio Paratici è volato a Londra per provare a chiudere la cessione di Douglas Costa, l'ala brasiliana è nel mirino del Manchester United e del Wolverhampton: l'obiettivo è incassare almeno 40 milioni di euro. Verso l'addio anche Sami Khedira, che dovrebbe rescindere tra pochi giorni liberando il club del suo ingaggio pesante.La Juve inizierà poi l'assalto al gioiello viola: i bianconero puntano a un prestito con obbligo di riscatto per un'operazione totale da 50 milioni di euro. La Fiorentina, che si è rassegnata all'addio del giocatore ora o al massimo la prossima stagione, aspetta l'offerta concreta per valutare e sedersi al tavolo.

