Hamilton-Ferrari, Wolff si sbilancia

In occasione del Fia Prize Giving di Parigi, Toto Wolff ha commentato le voci sul possibile passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari: "Deve fare ciò che ritiene opportuno per sè: a volte cambiare fa bene".Sul suo futuro, il team principal della Mercedes ha detto: "Sto bene dove mi trovo, è molto difficile andarsene da un posto simile, dopo quello che abbiamo costruito negli ultimi 7 anni, ci vuole tempo per costruire qualcosa del genere, non lo crei dall'oggi al domani e in altri team non lo trovi. Questa è stata la mia stagione migliore".Nei giorni scorsi anche Charles Leclerc ha detto la sua sul possibile arrivo di Hamilton in rosso: "Se darei il benvenuto a Hamilton nel 2021 in Ferrari? Certo, siamo in F1 e vogliamo lottare contro i migliori. Da questi campioni puoi sempre imparare".

