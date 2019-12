Ferrari, Leclerc punta al Mondiale

Leclerc si è aggiudicato il premio Exploit dell'Anno alla kermesse Gazzetta Sports Awards. L'occasione per tornare sul rapporto con il compagno di scuderia Vettel: "Gli scriverò con la chiave inglese 'Buon Natale' sulla fiancata della sua auto. No, la nostra relazione è meglio di quanto appaia all'esterno. Siamo vogliosi di vincere, ma pure maturi".Il monegasco della Rossa ha fissato poi l'obiettivo per la prossima stagione: "Con chi mi piacerebbe giocarmi il Mondiale? Mi piacerebbe davvero potermelo giocare con Seb. Vorrebbe dire che la Ferrari è competitiva".

