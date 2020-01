Verstappen rinnova con la Red Bull fino al 2023

Il pilota olandese Max Verstappen ha rinnovato il suo contratto con la Red Bull fino a tutto il 2023. Lo ha annunciato, via social, lo stesso giovane pilota. «"Sono davvero felice -ha scritto Verstappen- di aver esteso la mia collaborazione con la Aston Martin Red Bull Racing». «Red Bull ha creduto in me e mi ha dato l’opportunità di iniziare in Formula 1 e di questo sono sempre molto grato. L'arrivo della Honda e i progressi che abbiamo fatto negli ultimi 12 mesi mi danno ancora più motivazione e la convinzione di poter vincere insieme. Rispetto il modo in cui Red Bull e Honda lavorano insieme, qui tutti fanno il possibile per avere successo. Voglio vincere con Red Bull e il nostro obiettivo è ovviamente quello di lottare per il campionato del mondo».