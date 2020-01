'A Reggio è nato il tricolore', la Ferrari 2020 sarà presentata al Valli (11 febbraio)

Sarà lo storico Teatro Municipale "Romolo Valli" di Reggio Emilia a ospitare l’evento di lancio della monoposto Ferrari per la stagione 2020 di F1. Ad annunciarlo è la scuderia di Maranello, sul proprio sito. Il sipario si aprirà alle 18.30 di martedì 11 febbraio per gli ospiti in sala, mentre tutti i tifosi e gli appassionati potranno seguire la diretta della presentazione in streaming sulle piattaforme digitali della "Rossa".

Ferrari ha scelto Reggio Emilia perchè «è la città nella quale 223 anni fa è nato il tricolore, poi adottato come bandiera dall’Italia dopo l’unificazione. Il Teatro Valli è dunque - spiega Maranello - la cornice perfetta per svelare la nuova vettura della Scuderia Ferrari».

La monoposto che sarà guidata dai piloti Sebastian Vettel e Charles Leclerc, scenderà poi in pista la settimana seguente nei test pre-stagionali in programma sul circuito di Montmelò a Barcellona.

