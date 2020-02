Antonio Giovinazzi dal Papa

Papa Francesco ha accolto oggi in Vaticano, prima dell'udienza generale in aula Paolo VI, il team di Formula 1 Alfa Romeo Racing ORLEN e ha autografato il casco del giovane pilota italiano Antonio Giovinazzi, presente in rappresentanza della scuderia insieme a Pascal Picci, Chairman di Sauber Holding AG. Tra i presenti anche Pietro Gorlier, Chief Operating Officer della Regione EMEA di FCA, Alberto Cavaggioni, Head of Alfa Romeo Brand EMEA, e Alberto Lanfranco, sponsorship manager di FCA EMEA.