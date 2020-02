F1, via ai test di Barcellona: Vettel sta male, Ferrari con Leclerc

Sono cominciati questa mattina alle 9 in punto i primi test invernali di Formula 1 in vista del via della stagione 2020 che scatterà il 15 marzo con il Gran Premio d’Australia a Melbourne. Per la Ferrari cambio di programma per quanto riguarda i piloti in pista: come comunicato dalla scuderia di Maranello sui social, al posto di Sebastian Vettel, che avrebbe dovuto debuttare questa mattina sul circuito di Montmelò vicino a Barcellona sulla nuova SF1000, è sceso in pista Charles Leclerc perchè il compagno di squadra non « non si sente benissimo stamattina». Per la Mercedes subito in pista Valtteri Bottas, ,mentre per la Red Bull comincia Max Verstappen. Primo giorno di test anche per il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing Antonio Giovinazzi. I test a Montmelò dureranno fino a giovedì prossimo, mentre la seconda sessione di prove pre-stagionali è in programma sempre sulla pista catalana dal 26 al 28 febbraio.

ferrari

barcellona