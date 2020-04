Formula Uno, Todt: 'La pandemia finirà: a luglio forse si correrà'

"Stiamo vivendo una situazione tragica con gente che lotta per curare gli altri e gente che lotta per sopravvivere. E noi siamo qui nel nostro piccolo mondo, cercando di risolvere problemi che non si sono mai presentati prima". Il presidente della Fia, Jean Todt, analizza il momento difficile della Formula 1, ancora ai box in attesa di una stagione che, a causa della pandemia di Covid-19, non ha ancora chiaro quando scattare. Nel frattempo McLaren, Racing Point, Williams e persino Liberty, che organizza il campionato, hanno tagliato gli stipendi e messo a riposo forzato i propri dipendenti. "E' ovvio che accanto alle vittime del virus ci saranno quelle provocate dall’economia - spiega il 74enne dirigente francese in un’intervista a 'La Gazzetta dello Sport' - Ma questa situazione costituisce pure una opportunità per ridimensionare i costi dei vari campionati. Dobbiamo trovare delle medicine per permettere a tutti di restare in gioco, il "cost cap" (il tetto alle spese, ndr) era già stato deciso ma ci sono tante voci escluse di cui dobbiamo discutere e dobbiamo rivedere le cifre al ribasso".

