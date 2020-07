Gp di Austria, succede (quasi) di tutto: vince Bottas, secondo Leclerc. Hamilton penalizzato, da 2° a quarto

La Mercedes di Valtteri Bottas ha vinto il Gran Premio d’Austria, prima gara della stagione 2020 di Formula 1. Seconda la Ferrari di Charles Leclerc (autore di due fantastici sorpassi nei confronti di Perez e Norris nel finale di gara) davanti alla McLaren di Lando Norris, terzo, e alla Mercedes di Lewis Hamilton. Il campione del mondo (che era arrivato secondo) è stato penalizzato di cinque secondi. Il pilota britannico della Mercedes, autore di un incidente con Alexander Albon al 61° giro, era stato messo sotto investigazione dalla direzione gara per non aver lasciato spazio al thailandese della Red Bull durante il tentativo di sorpasso di quest’ultimo. Lando Norris per la prima volta in carriera chiude fra i primi tre al volante della sua McLaren. Seguono Carlos Sainz, Sergio Perez, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Antonio Giovinazzi e Sebastian Vettel, decimo dopo una gara complicata anche per via di un testacoda. Costretto al ritiro nella parte iniziale della gara Max Verstappen a causa di un problema alla sua Red Bull.

