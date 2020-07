Il pilota della Ferrari Charles Leclerc è stato penalizzato di tre posizioni in griglia nel Gp della Stiria, che si disputerà domani al Red Bull Ring, e partirà dal 14/o posto, in settima fila. Il monegasco era stato sottoposto a doppia investigazione dopo le qualifiche, per non aver rispettato le bandiere rosse e per aver ostacolato il pilota della Alpha Tauri Daniil Kvyat nella Q2. Mancato l'accesso alla Q3, il monegasco aveva chiuso el qualifiche all’11/o posto.