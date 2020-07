Lewis Hamilton, su Mercedes, partirà alla pole position nel Gp di Stiria, seconda prova dl Mondiale di Formula 1. Al suo fianco partirà Max Verstappen, con la Red Bull. Seconda fila per Carlos Sainz su McLaren, e per l’altra Mercedes condotta da Valtteri Bottas e per la Red Bull di Alex Albon. Quanto alle Ferrari. Charles Leclerc è rimasto escluso dalla Q3 e partirà dalla sesta fila, mentre Sebastian Settel ha chiuso al decimo posto.