Silverstone: solito dominio Mercedes. Vettel, motore in fumo

La Mercedes domina il venerdì di libere del secondo Gp d’Inghilterra, a Silverstone. Il miglior tempo nelle libere 1 era stato del finlandese Valtteri Bottas (1'26"166), mentre nelle libere 2 ci pensa il campione del mondo britannico Lewis Hamilton a ristabilire le gerarchie, girando in 1'25"606. Indietro le Ferrari: Charles Leclerc chiude con un quinto e un settimo tempo, altri problemi per Sebastian Vettel che si è fermato nel finale per un problema al motore che lo ha piantato di colpo lasciando una grossa scia di olio in pista.

Stop nel finale anche per Giovinazzi su Alfa Romeo, probabili noie al cambio. Sul passo gara la Red Bull di Verstappen è la più vicina alle frecce d'argento, bene anche le Renault.