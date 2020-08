Gp del Belgio, Bottas davanti nelle libere 1. Ferrari in difficoltà

Valtteri Bottas è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio di Formula 1. Sull'affascinante circuito di Spa-Francorchamps il settimo appuntamento con il Mondiale inizia con il pilota della Mercedes capace di fermare il cronometro in 1'44"493. Quello del finlandese è il miglior tempo delle FP1 della mattinata e riesce a precedere il compagno di team e leader del Mondiale, il britannico Lewis Hamilton, e il 'padrone di casà, l’olandese con passaporto belga, Max Verstappen (Red Bull). Ferrari in grande difficoltà e costretta a inseguire. Il monegasco Charles Leclerc è 14esimo a oltre un secondo, mentre il tedesco Sebastian Vettel è 15esimo. Problemi meccanici per le due Haas di Grosjean e Magnussen che non sono scese in pista e per Antonio Giovinazzi che non ha totalizzato nemmeno un giro per alcuni problemi alla sua Alfa Romeo. Appuntamento fissato alle ore 15.00 con le prove libere 2 che andranno a chiudere il programma di lavoro della giornata di venerdì.