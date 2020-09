Monza, pole straorinaria di Hamilton. Ferrari lontanissime

Lewis Hamilton conquista l'ennesima pole a Monza polverizzando il record della pista. Il suo giro è il più veloce della storia della Formula 1 a oltre 264 km/h di media. Dietro a lui il compagno di squadra Vallteri Bottas. Terzo al volante della McLaren il futuro ferrarista Carlos Sainz. Ferrari lontane: Vettel non arriva nemmeno in Q2, Leclerc si ferma al 13° posto in griglia di partenza.

Nei primi 10 anche Lando Norris, Daniel Ricciardo, Lance Stroll, Alexander Albon e Pierre Gasly.

E’ di Charles Leclerc il miglior piazzamento per la Rossa con il tredicesimo tempo che gli vale la settima fila dietro anche a Daniil Kvyat ed Esteban Ocon. Poi Kimi Raikkonen, Kevin Magnussen e Romain Grosjean prima di arrivare all’altra Ferrari di Sebastian Vettel, solamente diciassettesimo ed escluso nella Q1. Chiudono il gruppo Antonio Giovinazzi, George Russell e Nicholas Latifi.