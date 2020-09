Monza, incredibile vittoria di Gasly su Sainz. Schianto di Leclerc. Settimo Hamilton

Clamoroso Gp d'Italia: Pierre Gasly su Alpha Tauri (ex Toro Rosso) vince battendo in volata la McLaren di Carlos Sainz. Terzo Lance Stroll. Podio inedito dopo che la gara è stata stravolta dall'incidente di Leclerc che ha costretto alla sospensione della gara. L'ingresso di Hamilton ai box mentre la pit lane era chiusa costa all'inglese fino a quel momento leader indiscusso della gara.

Dopo la peggior qualifica a Monza nella sua storia la Ferrari vive un pessimo 71° Gp d'Italia: Sebastian Vettel rompe i freni ed è costretto prima a un lungo alla fine del rettilineo e quindi al ritiro. Poi Charles Leclerc risalito fortunosamente grazie a una safety car dal 13° al 4° posto vola fuori a 220 km/h alla parabolica schiantandosi. Incidente pauroso ma per fortuna senza conseguenze per il pilota. Gara sospesa dopo il botto di Lecerc con Hamilton in testa ma penalizzato di stop and go e 10" di penalità per ingresso ai box quando erano chiusi per un incidente.