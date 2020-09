Mugello, prime libere: comanda Bottas

Dominio Mercedes nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 del Mugello. Come al mattino il miglior tempo è targato Valtteri Bottas in 1'16''989 seguito dal crono del compagno Lewis Hamilton (+0''207). Terzo tempo per la Red Bull di Max Verstappen (+0''246) davanti all’altra Red Bull di Alexander Albon (+0''982). Indietro entrambe le Ferrari con Charles Leclerc decimo (+1''411) e Sebastian Vettel dodicesimo (+1''509): per il tedesco anche uno stop nel finale delle secondo libere. Un venerdì che, comunque, rispetto alle ultime prestazione non è poi andato così male. E lo stesso team principale del Cavallino Rampante Mattia Binotto si è detto fiducioso in vista del GP di Toscana, in cui la Ferrari celebrerà i 1000 GP in Formula 1. Binotto vuole dimenticare in fretta la debacle di Monza, con le due monoposto di Leclerc e Vettel ritirate.