Bottas domina le terze libere, poi Verstappen

Nel segno di Valtteri Bottas le terze prove libere del gran premio di Toscana che si corre sul circuito del Mugello di F1. Il finlandese della Mercedes ha surclassato tutti con un gran tempo, 1:16.530, lasciandosi alle spalle Max Verstappen su Red Bull a 17 millesimi e il compagno di squadra e campione del mondo Lewis Hamilton, a 83. Settimo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc, staccato di quasi un secondo, lontanissimo, al 18mo posto, Sebastian Vettel, in ritardo di oltre un secondo e mezzo. Per l’italiano Antonio Giovinazzi 13mo tempo, a 1"282 da Bottas.