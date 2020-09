Mugello, Hamilton vince una gara pazza con tre partenze

Lewis Hamilton sempre e comunque. L'inglese della Mercedes domina il primo Gran Premio di Toscana vincendo per la 90esima volta (a un passo dalle 91 vittorie di Schumacher) davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e al thailandese Albon, al suo primo podio in F1 con la Red Bull.

Gara pazza con otto auto ritirate (i piloti stanno tutti bene) e tantissimi incidenti che hanno costretto a ben tre partenze perché la gara è stata fermata dalla bandiera rossa per due volte. Lontanissime le Ferrari di Leclerc e Vettel: ottavo decimo con in mezzo Raikkonen, autore di un gran weekend sulla sua Alfa Romeo.

«Sono state come tre gare diverse in un solo giorno, è stato molto difficile ma questa pista è fenomenale». Così Lewis Hamilton che appena sceso dalla sua Mercedes si è preso gli applausi dei 3.000 spettatori presenti al Mugello, prima volta per una gara di Formula 1 dall’inizio della pandemia di Coronavirus.

‌‌LA CLASSIFICA MONDIALE

1. Lewis Hamilton (Gbr) 190 punti

2. Valtteri Bottas (Fin) 135

3. Max Verstappen (Ned) 110

4. Lando Norris (Gbr) 65

5. Alexander Albon (Tha) 63

6. Lance Stroll (Can) 57

7. Daniel Ricciardo (Aus) 53

8. Charles Leclerc (Mon) 49

9. Sergio Perez (Mex) 44

10. Pierre Gasly (Fra) 43

ORDINE D'ARRIVO

1. Lewis Hamilton (Gbr) Mercedes in 2h19'35"060

alla media di 133,036 km/h

2. Valtteri Bottas (Fin) Mercedes +4"880

3. Alexander Albon (Tha) Red Bull +8"064

4. Daniel Ricciardo (Aus) Renault +10"417

5. Sergio Perez (Mex) Racing Point +15"650

6. Lando Norris (Gbr) McLaren +18"883

7. Daniil Kvyat (Rus) Alpha Tauri +21"756

8. Charles Leclerc (Mon) Ferrari +28"345

9. Kimi Raikkonen* (Fin) Alfa Romeo +29"770 10. Sebastian Vettel (Ger) Ferrari +29"983