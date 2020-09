Mugello, la cronaca del Gp

Maxi-incidenti, due bandiere rosse, tre partenze in griglia e tante emozioni. Succede di tutto nel primo Gran Premio della Toscana nella storia della Formula 1. Nel weekend celebrativo per i 1000 GP della Ferrari la Rossa, agevolata da ben 8 ritiri nel gruppo, arranca e riporta entrambe le macchine in zona punti con Charles Leclerc ottavo e Sebastian Vettel decimo. Nel caos, però, il migliore è sempre Lewis Hamilton che con grande freddezza gestisce le ripartenze da bandiera rossa dopo esser stato battuto al via dal compagno Valtteri Bottas, bravo a prendersi il primo posto allo spegnimento dei semafori. Ma il primo giro della gara viene interrotto dall’ingresso della Safety Car a causa di un grosso incidente nelle prime curve con Verstappen e Gasly out e con Vettel ai box per la rottura dell’ala. Due piloti fuori, ripartenza dietro la Safety e maxi-crash sul rettilineo: Bottas gestisce il ritmo da leader senza dare lo sprint e in mezzo al gruppo crea un vero e proprio caos. Giovinazzi, convinto di ripartire al semaforo verde, accelera e si scontra con la Haas di Magnussen mettendo fuori causa anche Sainz e Latifi.

Bandiera rossa, piloti in pit-lane e ritiro anche per la Renault di Ocon per problemi tecnici. Passano i minuti, cresce la tensione e la gara riparte dalla griglia dove Hamilton scavalca agevolmente Bottas mentre Leclerc, terzo, soffre il ritmo di una Ferrari poco competitiva subendo i sorpassi in fila di Stroll, Ricciardo, Albon e Perez prima di tornare ai box per l’inevitabile cambio gomma. E quando tutto sembrava finito, con Hamilton davanti a Bottas con 6 secondi di vantaggio, arriva la seconda bandiera rossa per un incidente contro le barriere da parte di Stroll. Nuova procedura e nuova ripartenza a soli 14 giri dalla fine con il britannico che batte nuovamente il compagno di squadra, lasciato in balia degli attacchi di Ricciardo e Albon. Ritmo impressionante con cui nella fase finale centra il giro più veloce e si assicura la novantesima vittoria in carriera andando a -1 dal record di Schumacher. "E' pazzesco ottenere la novantesima vittoria, è tutto annebbiato nella mia testa - ha dichiarato Hamilton -. Oggi abbiamo vissuto tre gare diverse nello stesso giorno e le ripartenze sono state tanto incredibili quanto difficili".

Secondo con tanto rammarico Bottas che con forza riesce a difendersi dagli attacchi della concorrenza: "Devo sicuramente migliorare perchè ho fatto una buona partenza dopodichè non ho avuto più opportunità". Sorride, invece, Albon al primo podio in carriera: "Sono molto contento, è stata davvero dura arrivare fino alla fine". In una gara caotica, però, manca la Ferrari anche se Leclerc e Vettel possono festeggiare il ritorno in zona punti dopo i passaggi a vuoto di Spa e Monza. "Dobbiamo lavorare ma io rimango motivato e non vedo l’ora di ritornare in macchina in Russia - ha detto Leclerc nel post gara -. Dobbiamo capire cosa c'è che non va in questa macchina perchè così è veramente difficile". Amareggiato anche il team principal Binotto: "Siamo tutti molto delusi, oggi non avevamo passo gara. In questo momento non c'è spiegazione, abbiamo un degrado evidente nelle gomme e credo che sia la difficoltà profonda del nostro progetto dalla quale non è difficile uscirne". Ora una settimana di pausa prima di riprendere il percorso con la decima tappa in programma a Sochi, in Russia. Cambia il tracciato e forse cambiano le gerarchie ma per la Ferrari la strada verso il ritorno alla competitività è ancora lunga e complicata.