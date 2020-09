Gp di Russia, penalità a Hamilton. Bottas ringrazia e vince. Sesto Leclerc

Il finlandese Valtteri Bottas su Mercedes vince il Gp di Russia ribaltando i favori del pronostico: il compagno di squadra Lewis Hamilton, partito benissimo dalla pole position e rimasto in testa per venti giri, ha dovuto scontare due penalità da 5" l'una per non aver centrato perfettamente la griglia di partenza e per aver tentato una prova di partenza prima del via da una posizione proibita. Ringrazia anche Max Verstappen che piazza la sua Red Bull al 2° posto davanti proprio a Hamilton (sempre saldamente leader del Mondiale) risalito dall'11° al 3° posto.

Per la Ferrari Charles Leclerc limita i danni centrando un sesto posto quasi insperato alla vigilia mentre l'altro ferrarista Sebastian Vettel non va oltre il 13° posto. Al via subito emozioni forti: Stroll si tocca con Leclerc e sbatte violentemente mentre il futuro ferrarista Carlos Sainz su McLaren nel tentativo di rientrare in pista dopo un'uscita centra violentemente il muretto, safety car e primi cinque giri di gara tutti in fila.

CLASSIFICA