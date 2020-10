Honda lascia la F1 alla fine del 2021

La AlphaTauri ha appreso la decisione della Honda Motor Company di ritirarsi dalla Formula 1 alla fine della stagione 2021, ringraziandola per i suoi sforzi eccezionali come fornitore di motori anche della Red Bull Racing. "La nostra partnership con il team ci ha permesso di ottenere grandi risultati insieme nel 2019, con il terzo posto di Daniil Kvyat al Gran Premio di Germania e il secondo posto di Pierre Gasly in Brasile, seguiti dalla vittoria di quest’anno al Gran Premio d’Italia 2020", si legge in un comunicato della scuderia italiana con sede a Faenza. Con la prima vittoria ottenuta da Max nel 2006 al Gran Premio d’Austria 2019, insieme ad altri tre successi e 13 podi in sole 31 gare, Honda era diventata l’unico produttore di propulsori a vincere con due squadre diverse dall’inizio dell’era della Formula 1 ibrida nel 2014.

"Sicuramente rispettiamo il motivo alla base della decisione della Honda di concentrarsi su iniziative ambientali e di lottare per la realizzazione della neutralità del carbonio - prosegue Tost - Tutta la Scuderia AlphaTauri augura loro ogni bene per raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissi per un futuro di successo. Vogliamo sinceramente ringraziare Honda per la proficua collaborazione, ci siamo davvero divertiti ogni giorno in cui abbiamo lavorato insieme. Non sarà facile trovare un motore partner come Honda ma, ovviamente, inizieremo a esaminare tutte le possibilità per trovare la migliore soluzione di Power Unit dal 2022 in poi".

"Questa decisione non influisce sull'impegno di Honda a raggiungere i nostri obiettivi condivisi durante il resto della nostra partnership, poichè miriamo a costruire il nostro successo comune fino alla fine del 2021", ha rassicurato la AlphaTauri. "La Scuderia AlphaTauri e la Honda hanno instaurato un ottimo rapporto professionale da quando abbiamo iniziato a collaborare nel 2018 - ha dichiarato il team principal, Franz Tost - Abbiamo avuto un grande successo insieme negli ultimi anni, vincendo una gara e salendo due volte sul podio, con un secondo e un terzo posto. E' un peccato che la Honda abbia deciso di interrompere il proprio impegno in Formula 1, perchè le prestazioni della loro Power Unit sono migliorate costantemente fino a diventare in breve tempo uno dei migliori motori sulla griglia. Sono convinto che insieme continueremo a ottenere ottimi risultati nelle restanti gare di questa stagione e del prossimo anno".