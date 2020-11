Sarà Lance Stroll, pilota della Racing Point, a partire dalla pole position domani nel gran premio di Turchia di F1. Al suo fianco l’olandese della Red Bull Max Verstappen. Il leader del mondiale Lewis Hamiton partirà in terza fila, mentre le Ferrari di Seb Vettel e Charles Leclerc saranno al via rispettivamente in sesta e settima fila. Buona prova di Antonio Giovinazzi con l’Alfa Romeo, che partirà dalla quinta fila al fianco di Valtteri Bottas