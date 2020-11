Pole di Hamilton su Bottas. Ferrari in sesta fila

Lewis Hamilton ottiene la pole position nelle qualifiche del GP del Bahrain, terz'ultimo appuntamento del mondiale 2020 di Formula 1. Sul circuito di Sakhir il sette volte campione del mondo scatterà per la novantottesima volta in carriera dalla prima posizione della griglia di partenza grazie al crono di 1'27"264. Alle spalle l'altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0"289), completa il podio di giornata la Red Bull del solito Max Verstappen (+0"414) che partirà in seconda fila con il compagno di scuderia Alexander Albon. Le qualifiche della Ferrari, invece, erano terminate in Q2 con l’undicesimo posto di Sebastian Vettel e il dodicesimo di Charles Leclerc. Le Rosse partiranno dunque dalla sesta fila.