Il Gp va al solito Hamilton. Lontane le Ferrari

Dopo la grande paura per Grosjean, il Gp del Bahrain si è corso e il solito Lewis Hamilton - già campione del mondo - ha vinto su Mercedes precedendo sul podio le Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. Lontanissime le Ferrari, 10° Leclerc, 13° Vettel). A tre giri dalla fine sfuma il podio per Sergio Perez: rottura del motore (di nuovo fiamme dopo quelle iniziali di Grosjean) sulla sua Racing Point quando era saldamente terzo. Finale con safety car tutti in fila

