Vince Perez, ma è nata una stella: George Russell

Incredibile Gran Premio di Sakhir vinto dall messicano Sergio Perez su Racing Point che da ultimo per un contatto al primo giro vince la sua prima gara in F1. Ma l'eroe di giornata è George Russell: linglesino che ha sostituito Lewis Hamilton (fermato dal Covid) alla Mercedes ha dominato la gara prima di essere beffato dal tem (che sbaglia cambio gomme in modo rocambolesco) e poi da una foratura.

Sul podio incredibilmente anche una Renault (Ocon secondo) e l'altra Racing Point (Stroll). Verstappen e Lecler, partiti in second fila, sono usciti di scena al primo giro per un errore del ferrarista che arrivado lungo ha toccato proprio Perez. Il messicano è stato appiedato dalla suq asquadra e al momento non ha ancora un volante per il 2021.

George Russell ha però corso da campione: ha superato al via il compagno di squadra Bottas dominando poi la gara proprio come fosse Hamilton. Ma l'ingresso della safety car per un incidente nelle retrovie ha spinto il box Mercedes a un doppio cambio di gomme. Errore clamoros con pneumatici scambiati ed entrambi i piloti, Russell e Bottas, costretti a rientrare ai box e ripartire alquarto e quinto posto. Russell a questo puto si è scatenato, infilando Bottas, Stroll e Ocon e quando era ad appena 2 secondi dal leader Perez, una foratura lo ha costretto a rientrare ai box mandando in fumo un gran premio straordinadio per lui. Ma l'appuntamento con il successo sembra solo rimandato...

Gara anonima e 12esimo posto finale per la Ferrari di Sebastian Vettel.