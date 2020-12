Si chiude ad Abu Dabhi la stagione di Formula 1 con la vittoria della Red Bull di Max Verstappen, in testa dal via fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle le Mercedes di Bottas e Hamilton. Fuori dalla zona punti le Ferrari, con Vettel che ha corso per l'ultima volta con la tuta rossa del Cavallino.

Lewis Hamilton e la Mercedes si sono laureati campioni con diversi gran premi di anticipo.