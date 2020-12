Il mondiale 2021 sarà il più lungo di sempre

Il Mondiale 2021 di Formula 1 sarà il più lungo di sempre. Dopo la stagione accorciata di quest’anno a causa del Coronavirus Covid (17 le gare disputate), il prossimo campionato torna ad avere il suo tradizionale calendario ma con alcune gare in più. Il World Motor Sport Council ha definito in maniera ufficiale quello che sarà lo svolgimento della prossima stagione: 23 GP in programma.



Si parte il 21 marzo a Melbourne, si chiude il 5 dicembre ad Abu Dhabi. Appuntamento con il GP d’Italia il 12 settembre a Monza, sette giorni dopo l’attesa 'prima voltà di Zandvoort in Olanda. Il primo storico GP dell’Arabia Saudita sarà il penultimo della stagione, 28 novembre. Il programma completo del Mondiale 2021: 21 Marzo Australia Melbourne 28 Marzo Bahrain Shakhir 11 Aprile Cina Shanghai 25 Aprile (Vietnam da confermare) 9 Maggio Spagna Barcellona 6 Giugno Azerbaigian Baku 13 Giugno Canada Montreal 27 Giugno Francia Le Castellet 4 Luglio Austria Spielberg 18 Luglio Gran Bretagna Silverstone 1 Agosto Ungheria Budapest 29 Agosto Belgio Spa-Francorchamps 5 Settembre Olanda Zandvoort 12 Settembre Italia Monza 26 Settembre Russia Sochi 3 Ottobre Singapore Singapore 10 Ottobre Giappone Suzuka 24 Ottobre USA Austin 31 Ottobre Messico Città del Messico 14 Novembr Brasile San Paolo 28 Novembre Arabia Saudita Gedda 5 Dicembre Abu Dhabi Yas Marina