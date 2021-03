Bahrain: Verstappen avanti nelle prime libere, Leclerc quinto

E’ la Red Bull di Max Verstappen la monoposto più veloce nella prima sessione di prove libere della stagione 2021 della Formula 1. Sulla pista di Sakhir dove domenica si correrà il Gp del Bahrain, il pilota olandese conferma le buone performance dei test, precedendo con il tempo di 1'31''394 la Mercedes di Valtteri Bottas. Quarto tempo per l'altra Stella d’Argento di Lewis Hamilton (+0'527) che ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc (+0'599). Ottava la Rossa del neoferrarista Carlos Sainz (+0'972), mentre è decima l'Alfa Romeo del pilota italiano Antonio Giovinazzi (+1'392).

Dodicesima la Aston Martin dell’ex Ferrari Sebastian Vettel (+1'763) e sedicesimo l’altro ex di Maranello ora alla Alpine-Renault, Fernando Alonso (+2'733). Da dimenticare le libere di Schumacher jr.: Mick non è andato oltre il penultimo tempo con la sua Haas (+3'107).

