Verstappen commenta la pole: "Contento, macchina godibile da guidare"

"Siamo andati bene dai test ma non è una garanzia che ci si possa ripetere. La macchina ha funzionato bene, è stata anche godibile da guidare. Con il vento che cambia sempre non è facile trovare l’assetto giusto ma sono contento per la pole. Le sensazioni per il long run? Non vedo l'ora, abbiamo una buona macchina e dobbiamo cercare di mettere insieme il tutto".

Questa la soddisfazione di Max Verstappen dopo la pole position conquistata nel Gran Premio del Bahrain sulla bandiera a scacchi. "Il primo giro nel Q3 non è stato fantastico - spiega il pilota della Red Bull -, la pista è un pochino calda e bisogna stare attenti a non surriscaldare la gomma posteriore".

Hamilton: "Bravo Verstappen. Ho fatto il massimo"

"Congratulazioni a Max, io ho dato tutto ciò che avevo ma non è stato sufficiente. Penso fosse il meglio da ottenere in questo momento, abbiamo fatto un ottimo lavoro dai test ad ora". Lo ha dichiarato Lewis Hamilton dopo il secondo posto nelle qualifiche del GP del Bahrain alle spalle di Max Verstappen. "I nostri aerodinamici hanno portato informazioni per migliorare la macchina - prosegue il pilota Mercedes - e credo che essere vicino alla Red Bull fosse il massimo da poter ottenere".

Vettel : "Q1 resterà mistero fino alla gara do domani"

"E' deludente. Pensavo che la macchina andasse meglio, avevamo apportato delle modifiche. Resterà un mistero fino a domani, vedremo cosa riusciremo a fare". Queste le parole di un deluso Sebastian Vettel dopo l'esclusione nel Q1 del GP del Bahrain al volante dell’Aston Martin. "Possibilità per la gara? Non siamo stati molto veloci nel weekend e sarà difficile - prosegue il tedesco a Sky Sport - ma potremo progredire di diverse posizioni".

Bottas: "In due contro Verstappen. Speriamo bene"

"Le prove non sono state semplici, abbiamo avuto problemi di bilanciamento e non siamo riusciti a prepararci come speravamo. Nel Q1 siamo usciti con le soft e abbiamo sostanzialmente sprecato una gomma, nel Q3 avevo soltanto un set di gomme nuove ed è stato complicato competere con Verstappen e Hamilton al loro livello. Non è andata male ma non è la posizione che volevamo". Così Valtteri Bottas dopo il terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Poi sulla gara di domenica: "Sembra che noi e Max partiremo con gomme medie, forse noi abbiamo più dure per la gara - prosegue il finlandese della Mercedes - Ci sono due macchine contro Max, speriamo di poter architettare qualcosa di buono".