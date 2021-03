Hamilton batte in volata Verstappen in Bahrain

La Mercedes non domina più ma Lewis Hamilton si conferma il numero uno battendo in volata il favorito Max Verstappen su Red Bull partito in pole position nel primo Gp del 2021 in Bahrain. Sesta e ottava le Ferrari di Leclerc e Sainz. Completa il podio Valtteri Bottas con l'altra Mercedes mentre è quarta la McLaren di Lando Norris davanti all’altra Red Bull di Sergio Perez, partito dai box. Ottimo rientro di Alonso nel Circus, vivicno alle posizioni di testa prima del ritiro per noie ai freni.

In zona punti anche l'esordiente Yuki Tsunoda (Alpha Tauri, 9°) e Lance Stroll (Aston Martin, 10°). Debutto da dimenticare in Aston Martin, invece, per Sebastian Vettel che chiude 15.

"E' stata una gara difficile, lo sapevamo. Verstappen è stato fantastico e per batterlo ho dovuto fare qualcosa di speciale. E’ stata sicuramente una delle mie gare più dure da tanto tempo, ha detto Hamilton, dopo la vittoria nel Gran Premio del Bahrain. "Abbiamo sofferto nel primo stint e ce la siamo giocata soprattutto alla fine - ha aggiunto il britannico nel post gara -. Cinque anni senza vittorie all’esordio? Non conoscevo questa statistica ma è stato un sollievo ritornare alla vittoria. In macchina è stata durissima, dopo i test credevamo di trovarci 6-8 decimi dietro la Red Bull. Ma oggi siamo riusciti a fare quel qualcosina in più e dovremo riuscirci lungo il corso della stagione".