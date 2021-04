Imola, trionfa Verstappen, Hamilton rimonta fino al 2° posto. Quarto Leclerc

Max Verstappen trionfa a Imola: con la red Bull si è preso di forza la prima posizione alla prima staccata facendo a sportellate con Lewis Hamilton partito dalla pole. Gran Premio ricco di emozioni e incidenti: gara bagnata nella prima metà e pauroso incidente a 300 all'ora a metà gara tra Bottas e Russell, illesi. E' andata bene a Hamilton che era appena uscito di pista in un doppiaggio e ha potuto tornare ai box e ripartire al sewcondo semaforo in ottava posizione per poi rimontare con veemenza.

Buona la gara delle Ferrari con Leclerc a lungo virtualmente sul podio: il monegasco ha chiuso quarto davanti al compagno di squadra Sainz. Terzo gradino del podio per uno straordinario Lando Norris su McLaren