Hamilton il più forte anche in Portogallo. Sesto Leclerc

Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Portogallo, terza prova del 2021. Sul circuito di Portimao, il campione del mondo inglese ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Chiude in sesta posizione la Ferrari di Charles Leclerc, mentre è undicesima l’altra Rossa di Carlos Sainz.

Quarta posizione per la Red Bull di Sergio Perez davanti alla McLaren di Lando Norris. Settima la Alpine di Esteban Ocon che ha preceduto il compagno di scuderia Fernando Alonso e l'altra McLaren di Daniel Ricciardo. Chiude la top ten l’Alpha Tauri di Pierre Gasly, mentre è dodicesima la Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Tredicesimo l’ex ferrarista Sebastian Vettel con la Aston Martin ed è diciassettesimo Mick Schumacher su Haas.

Hamilton "E' stata una gara difficile a livello fisico e mentale. E poi con questo vento era piuttosto semplice commettere un errore. Sono riuscito a partire bene, poi dopo la Safety Car ho perso la posizione. Non ricordo bene com'è andata successivamente ma sono riuscito a passare Verstappen e Bottas per la prima posizione. E tutto sommato è stata una grande gara". Lo ha dichiarato il pilota della Mercedes, Lewis Hamilton, dopo la vittoria del Gran Premio del Portogallo. "Ora dovremo recuperare a livello fisico per poi focalizzarci sulla prossima gara - ha aggiunto il britannico proiettandosi verso il GP di Spagna -. Non c'è tanto tempo per analizzare ma oggi non è andato tutto perfettamente. Vedremo dove e cosa potremo migliorare".