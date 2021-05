Colpo di scena al gp di F1 di Monaco, la Ferrari di Charles Leclerc non parteciperà al gran premio di Monaco. La vettura è stata parcheggiata al box, dunque non partirà nemmeno dall’ultimo posto come ipotizzato dopo i problemi alla monoposto riscontrati nel giro di ricognizione.

