Austria, domina ancora Verstappen

.Continua il dominio della Red Bull di Max Verstyappen nel mondiale di F1. Anche nel Gp d'Austria l'olandese partito in pole ha vinto restando sempre in testa e mettendo a segno anche il giro più veloce. Ma non è stato un gran premio noioso per la bagarre nelle posizioni di rincalzo. Giù dal podio il campione del mondo Lewis Hamilton dopo che la sua Mercedes danneggiata nel fondo per un contatto violento sui cordoli non gli ha consentito di difendere la seconda posizione. Sul podio invece Bottas (Mercedes) e uno straordinario Norris (McLaren). Discreta la gara delle rosse: Sainz è quinto al traguardo, Leclerc settimo ma il monegasco per ben due volte è stato preso a ruotate da Perez (che ha subito du penalty di 5") nel momento del sorpasso. Sopettacolare incidente all'ultimo giro tra Raikkonen e Vettel.

Verstappen con la sua undicesima vittoria in F1 prende il largo anche nella classifica iridata con 182 piunti contro i 150 di Hamilton.