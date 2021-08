Conto alla rovescia per il docu-film su Michael Schumacher. Il trailer

Ieri il trailer, il 15 settembre il film vero e proprio. Netflix scalda i motori in vista dell’attesissima uscita del docufilm su Michael Schumacher autorizzato e voluto dalla famiglia del sette volte campione del mondo di Formula 1. La società americana ha rilasciato un primo assaggio del documentario in una data non casuale: proprio il 25 agosto 1991, Schumi corse la sua prima gara nel Circus della regina della velocità a bordo della Jordan, ritirandosi dopo poche centinaia di metri.

La realizzazione del film è stata possibile grazie alla disponibilità della famiglia Schumacher con in testa la moglie Corinna, da sempre molto gelosa della propria privacy. Stavolta però la moglie di Schumi ha deciso di raccontare il marito, come ha spiegato Vanessa Nocker, regista del documentario insieme a Hanns-Bruno Kammertoens e Michael Wech: «Corinna è stato il nostro più grande sostegno, lei per prima ha voluto un film autentico, che mostrasse Michael per come è fatto, con i suoi alti e bassi, senza addolcire niente. E’ stata straordinaria, è una donna che rappresenta un modello. Ci ha molto colpiti».

Il film riprende scene di Schumacher impegnato in pista e racconti rilasciati dalle persone che hanno condiviso con lui tanti momenti, a partire da quelli più intimi.

Compaiono infatti la moglie Corinna, i figli Gina Maria e Mick, suo padre Rolf e suo fratello Ralf, oltre a colleghi come Sebastian Vettel, che ha sempre avuto in Michael il suo idolo.