Kimi Raikkonen annuncia il ritiro

Il finlandese Kimi Raikkonen si ritirerà dalla formula uno al termine della stagione in corso.

Lo fa sapere la F1 con un tweet sul proprio account ufficiale in cui posta anche una foto dell’ex ferrarista attualmente alla Sauber Alfa Romeo.

«Kimi Raikkonen si ritirerà dalla F1 alla fine della stagione 2021», è scritto nel tweet.

Raikkonen ha vinto un titolo mondiale piloti nel 2007, quando era alla Ferrari.

«Questa sarà la mia ultima stagione in Formula 1 - scrive Raikkonen -, ed è una decisione che ho preso lo scorso inverno. Non è stata una decisione facile, ma dopo questa stagione è tempo di cose nuove. Anche se la stagione è ancora in corso, voglio ringraziare la mia famiglia, tutte le mie squadre, tutte le persone coinvolte nella mia carriera agonistica e soprattutto tutti voi grandi fan che avete fatto il tifo per me per tutto questo tempo. La Formula 1 potrebbe finire per me, ma c'è molto di più nella vita che voglio vivere e godermi. Ci vediamo in giro! Con affetto, Kimi».