Gp di Russia: trionfa Hamilton, è la centesima vittoria in carriera

Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gp di Russia, 15/a prova del Mondiale, conquistando la centesima vittoria in carriera in Formula 1. Secondo sul podio il suo rivale per il titolo, Max Verstappen. Terzo Carlos Sainz, con la Ferrari.

La pioggia ha stravolto le graduatorie nel finale. Lando Norris che era in testa con la McLaren ha preferito non entrare ai box ed è scivolato in settima posizione. Il quarto posto è andato al suo compagno di squadra, Daniel Ricciardo, che ha preceduto Valtteri Bottas, quinto con la Mercedes. Sesto Fernando Alonso con la Alpine, ottavo Kimi Raikkonen su Alfa Romeo. NA punti sono andati anche Sergio Perez su Red Bull e George Russel Williams.

