Ayrton Senna, morto papà Milton: aveva 94 anni

"Addio a Milton Guirado Theodoro da Silva. Conosciuto per essere il papà di Ayrton Senna, è morto - ne dà notizia la Gazzetta dello Sport - per cause naturali a San Paolo, in Brasile, nella mattinata di mercoledì 27 ottobre. La notizia è stata data ufficialmente sui canali social ufficiali dedicati al tre volte iridato della McLaren. Noto a tutti come Milton, era anche conosciuto con il soprannome di ‘Miltão’. Era sposato con Neyde Joanna Senna, madre di Ayrton, con la quale ebbe anche Viviane e Leonardo"