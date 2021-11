Messico, prima fila Mercedes. Pole a Bottas, Vertsappen solo terzo

Prima fila tutta Mercedes nel Gp del Messico: dopo aver inseguito nelle prove libere e per buona parte delle qualifiche, le frecce d'argento superano in Q3 la Red Bull di Max Verstappen staccando tempi incredibili: pole per Bottas in 1'15"875 e secondo posto per Lewis Hamilton, che insegue l'olandese nella lotta per il Mondiale distanziato di 12 punti.

Nella 18/a prova del mondiale di Formula uno, in programma domani (alle 20 italiane) all’autodromo Hermanos Rodriguez di Città de Messico l'idolo di casa, il messicano Sergio Perez sull'altra Red Bull, partirà quarto. Solo sesto tempo per la Ferrari di Carlos Sainz, ottava la rossa di Charles Leclerc.

Hamilton "Bottas ha fatto un grande lavoro, sta guidando in maniera fantastica. Non pensavamo di avere il passo, quindi monopolizzare la prima fila è speciale e ci dà la possibilità di lottare con gli altri". Incredulo Lewis Hamilton dopo l’uno-due Mercedes nelle qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1. "A un certo punto eravamo a sei decimi da Verstappen, sono scioccato come tutti ma accetto di buon grado - ammette il pilota britannico, secondo nelle qualifiche - Mi piacerebbe essere al posto di Valtteri ma è stato fantastico dal Q1, io non potevo fare meglio".

Verstappen "Abbiamo perso un po' il bilanciamento nelle qualifiche. Ho visto due piloti andare fuori e ho alzato il piede, il giro ovviamente è stato distrutto. Nonostante questo penso che il giro da pole fosse alla portata ma qui meglio terzo che secondo". Così Max Verstappen a margine delle qualifiche del Gran Premio del Messico di Formula 1. "Non useremo queste gomme domani - annuncia il pilota Red Bull - c'è ancora tutto in gioco".