Bottas parte in pole position in Brasile

Valtteri Bottas si aggiudica la qualifica sprint del Gran Premio del Brasile di Formula 1 e partirà dalla pole position nella gara di domani, domenica. Il finlandese della Mercedes beffa nella partenza il leader del Mondiale Max Verstappen (Red Bull) e lo tiene alle sue spalle sino al traguardo: l’olandese incrementa comunque il suo vantaggio in classifica pilota di altri due punti. Notevole terzo posto per lo spagnolo Carlos Sainz, che resiste agli assalti di Sergio Perez, e porta a casa un punto con la sua Ferrari. È settima l’altra Rossa guidata dal monegasco Charles Leclerc, mentre il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), partito dal fondo della dopo la squalifica per il DRS, si issa fino alla quinta piazza: partirà dunque decimo a causa della penalizzazione di cinque posizioni in griglia.