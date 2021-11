F1: Brasile; a rischio il primo posto di Hamilton in qualifica. Rischia anche Verstappen

Lewis Hamilton e Max Verstappen rischiano di essere penalizzati sulla griglia di partenza della sprint qualifying in programma oggi in Brasile. Il pilota Mercedese ha ottenuto ieri la pole rifilando quasi mezzo secondo al rivale olandese, che dovrebbe affiancarlo in prima fila.

Il condizionale è d’obbligo perchè Hamilton - che già domenica sarà retrocesso di cinque posizioni per il cambio del motore endotermico - è sotto investigazione: l’ispezione tecnica da parte della Fia ha infatti rilevato una possibile infrazione sull'ala posteriore della Mercedes, trasmettendola ai commissari. Si parla nel dettaglio del DRS della W12, che potrebbe presentare una irregolarità. Una decisione è attesa nelle prossime ore, visto che i commissari "stanno attendendo ulteriori prove che non saranno disponibili fino al mattino". Hamilton rischia di finire in fondo alla griglia di oggi ma davanti ai commissari dovrà comparire oggi anche Verstappen. Al termine delle qualifiche di ieri, infatti, l'attuale leader del Mondiale è stato 'beccatò a ispezionare l'ala posteriore incriminata della Mercedes di Hamilton, violando così l’articolo 2.5.1 che vieta qualsiasi operazione all’interno del parco chiuso.