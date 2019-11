C'è un solo posto in Moto2

I giochi sono fatti tranne per un team in Moto2: ed è una moto assai ambita quella libera, l'ha lasciata Alex Marquez per andare a correre nelle MotoGp.American Racing (Kalex) : Marcos Ramirez / Joe RobertsAngel Nieto Team (Speed Up) : Aron Canet / Hafizh SyahrinEG 0,0 Marc VDS (Kalex) : Sam Lowes / ?Federal Oil Gresini Moto2 (Kalex) : Nicolo Bulega / Edgar PonsFlexbox HP40 (Kalex) : Augusto Fernandez / Lorenzo BaldassarriIDEMITSU Honda Team Asia (Kalex) : Somkiat Chantra / Andi Farid IzdiharItaltrans Racing Team (Kalex) : Enea Bastianini / Lorenzo Dalla PortaLiqui Moly Intact GP (Kalex) : Marcel Schrötter / Tom LüthiMV Agusta Temporary Forward (MV Agusta) : Simone Corsi / Stefano ManziNTS RW Racing GP (NTS) : Bo Bendsneyder /Jesko RaffinONEXOX TKKR SAG Team (Kalex) : Remy Gardner / Kasma Daniel KasmayudinPetronas Sprinta Racing (Kalex) : Xavi Vierge / Jake DixonRed Bull KTM Ajo (Kalex) : Jorge Martin / Tetsuta NagashimaSky Racing Team VR46 (Kalex) : Luca Marini / Marco BezzecchiSpeed Up Factory (Speed Up) : Fabio Di Giannantonio / Jorge Navarro

© RIPRODUZIONE RISERVATA moto2