Paura per Maverick Vinales,vittima ieri di un incidente con una moto da cross mentre girava sul circuito di Bergueda Olvan (Barcellona). Secondo quanto riferisce Marca, il pilota della Yamaha e compagno di scuderia di Valentino Rossi, non ha riportato fratture o altri danni apparenti, ma a scopo precauzionale ha trascorso la notte in ospedale e forse già oggi potrebbe essere dimesso. Vinales si stava allenando in sella a una Mx, quando è finito sull'asfalto.

