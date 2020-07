Spagna, brutta caduta per Marquez. Vince Quartararo, terzo Dovizioso - Video

Brutta caduta per Marc Marquez mentre era in rimonta sulle prime posizioni nel Gp di Spagna a Jerez. A 4 giri dalla fine il campione del mondo della Honda prende un cordolo perdendo il controllo della moto e volando in aria sbatte violentemente sulla pista. Subito soccorso lo spagnolo si rialza sulle sue gambe, ma poi viene portato via in barella.

Alla fine è Fabio Quartararo su Yamaha a vincere il Gran Premio di Spagna, prima gara della stagione 2020 della classe MotoGp. Secondo Maverick Vinales e terzo Andrea Dovizioso su Yamaha.

A sette giri dalla fine del Gp di Spagna finisce la gara di Valentino Rossi. Il pilota della Yamaha si ferma fuori pista mentre era un decima posizione senza mai essere in grado di lottare per le prime posizioni.