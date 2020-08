Stampa spagnola: Marquez torna (a Misano) a metà settembre

Persa la scommessa e capito l’errore, in Marc Marquez sarebbe subentrata la prudenza. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo online El Periodico, il campione del mondo classe MotoGp rinuncerà ai prossimi tre appuntamenti iridati. Quindi salterà non solo quello di domenica a Brno, ma anche i due successivi, in Austria.

Secondo la testata, Marquez sta considerando la possibilità di tornare di nuovo in pista per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che si svolgerà al Misano World Circuit Marco Simoncelli dall’11 al 13 settembre.

A distanza di due settimane dalla prima operazione, lunedì Marquez si è sottoposto ad un altro intervento per sostituire la placca di titanio inserita nel braccio destro, visto che la prima si era danneggiata a causa degli sforzi fatti dal pilota della Honda per tornare a correre a quattro giorni dal primo intervento.

