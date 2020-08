Sorpresa a Brno: il rookie sudafricano Brad Binder su Ktm conquista la sua prima vittoria in MotoGp. Alle sue spalle un ottimo Franco Morbidelli (che è stato in testa per almeno metà gara) e Johann Zarko, partito in pole. Bella gara di Valentino Rossi che - partito decimo - conclude al quinto posto. Male Vinales e Dovizioso, entrambi fuori dai primi dieci. Solamente settimo Quartararo che aveva dominato le prime due gare della stagione