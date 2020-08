Marquez salterà anche i prossimi due Gp in Austria

Marc Marquez non tornerà neanche nel prossimo round del Campionato del Mondo MotoGP. Dopo il suo tentativo fallito nel Gran Premio di Spagna a Jerez a pochi giorni dall’operazione al braccio e il forfait a Brno, il campione del mondo - come riporta Mundo Deportivo - salterà i Gp d’Austria e della Stiria che si correranno al Red Bull Ring di Spielberg nei prossimi due fine settimana.

Il tutto è stato confermato da Stefan Bradl sui social: il pilota tedesco, che ha sostituito Marc al Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno questo fine settimana, ha confermato la sua partecipazione alle prossime due gare, il che significa che Marquez rimarrà indisponibile almeno per altre due gare.

Così Marquez vede sempre più lontano il suo obiettivo di poter lottare per il Campionato del Mondo MotoGP. Con uno «zero» sulla sua casella punti per il Mondiale, lo spagnolo è a 59 punti dal leader Fabio Quartararo, una distanza che potrebbe aumentare ulteriormente dopo le prossime gare austriache.