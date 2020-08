Gp Stiria Moto3, Rodrigo centra la pole, 4° Arbolino

Gabriel Rodrigo ottiene la pole position al termine delle qualifiche del Gran Premio di Stiria di Moto3. Il pilota argentino in sella alla Honda fa segnare il miglior tempo sul circuito di Spielberg, fermando il cronometro in 1'36"470. In ordine, dietro di lui, si piazzano sempre in prima fila Raul Fernandez e Tatsuki Suzuki. 4° Tony Arbolino e 5° Celestino Vietti: entrambi partiranno dalla seconda fila. La Q2 è stata rinviata di qualche minuto per la dispersione d’olio di Jaume Masia in pista: il pilota spagnolo non è partito nella seconda sessione di qualifica, punito dalla direzione di gara. Si ritorna in pista domani con il warm-up mattutino alle ore 8.40 prima della gara in programma alle 11.

Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Stiria di Moto3 in programma domani su 23 giri del circuito di Spielberg pari a 99.3 km:

1ª fila 1. Gabriel Rodrigo (Arg) Honda 1'36"470 alla media di 161.1 Km/h 2. Raul Fernandez (Esp) Ktm 1'36"482 3. Tatsuki Suzuki (Jpn) Honda 1'36"534

2ª fila 4. Tony Arbolino (Ita) Honda 1'36"575 5. Celestino Vietti (Ita) Ktm 1'36"645 6. John McPhee (Gbr) Honda 1'36"812

3ª fila 7. Dennis Foggia (Ita) Honda 1'36"965 8. Ai Ogura (Jpn) Honda 1'37"029 9. Albert Arenas (Esp) Ktm 1'37"072 4a fila 10. Darryn Binder (Rsa) Ktm 1'37"139 11. Deniz Oncu (Tur) Ktm 1'37"271 12. Filip Salac (Cze) Honda 1'37"361